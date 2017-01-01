Открыто движение в обе стороны на реконструируемом участке ул. Революции

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В Перми 15 октября открыто полноценное движение на реконструируемом участке ул. Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской.

Как уточнили в горадминистрации, сейчас происходит наладка светофоров, но водители уже имеют право проезжать участок.

Напомним, работы начались 10 ноября 2018 года. Второй участок — от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта — планируется открыть для движения до конца этого года.

Реконструкция трамвайных путей продолжается, первые трамваи должны быть пущены в 2021 году.