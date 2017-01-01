В краевом минтрансе появился новый замминистра
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Новым заместителем министра транспорта Пермского края стал Михаил Бобров. Ранее чиновник занимал пост замдиректора краевого Центра безопасности дорожного движения.
На новом месте Михаил Бобров будет курировать информационные технологии.
Михаил Бобров работал в IT-службе «Пермрегионгаза», занимал должность начальника управления информационных связей администрации Перми, замглавы Мотовилихинского района.
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