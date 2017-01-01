Глава Косинского района оштрафован за несвоевременный ответ гражданам

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Прокуратура Косинского района в ходе проверки деятельности администрации муниципального района выявила нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в июне 2019 года родители обучающихся в МБУ ДО «Дом творчества» с. Коса обратились к главе района Евгению Анфалову с письменным заявлением о выделении средств на приобретение автобуса для подвоза учеников. Однако в установленный законом срок заявители ответа на обращение не получили.

По итогам проверки прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59. КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Косинского судебного района он признан виновным и привлечён к штрафу.