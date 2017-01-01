«Звезда» потерпела поражение на своём поле

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«Звезда» проиграла на своём поле в 14-м туре ОЛИМП-первенства ПФЛ. Пермский футбольный клуб уступил димитровградской «Ладе» со счётом 1:3.

Пермяки отметились уже на 4-й минуте голом Рустама Вазитдинова. На этот гол гости ответили тремя своими.

В результате поражения «Звезда» опустилась на 10-е место в турнирной таблице.

Следующие два матча пермякам предстоит провести на выезде: 20 октября — в Новотроицке, а 26 октября — в Уфе.

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