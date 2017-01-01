В городах живут 75% жителей региона

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На сегодняшний день в регионе проживают 2,6 млн человек. Такие данные приводит Пермьстат.

Стоит отметить, что жители деревень и сёл составляют четверть населения, остальные 75% живут в городах. Этот показатель почти на полтора процента выше, чем в среднем по России.

Женщин в регионе больше, чем мужчин: 1,411 млн и 1,199 млн человек соответственно. Средний возраст жителей Пермского края составляет 39,2 года: для мужчин это 36,2 года, а для женщин — 41,7.

На начало 2019 года в Прикамье численность пенсионеров составляла 658,5 тыс. человек, это на 23,7% (или 126 тыс. человек) больше, чем детей и подростков до 16 лет. Отметим также, что за год численность населения в Прикамье сократилась на 12 тыс. человек. Причины этого — миграция и превышение смертности над рождаемостью.

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