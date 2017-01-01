В Прикамье возможны резкое усиление ветра и сильные дожди

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Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, 13 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/сек.

В Пермском крае местами пройдут сильные дожди. Специалисты МЧС напоминают жителям региона о том, что в такую погоду опасно находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи.

Также МЧС не советует парковать автотранспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.