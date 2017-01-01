Вынесен приговор виновным в гибели девяти рабочих в Соликамске

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Суд в Соликамске вынес приговор пяти сотрудникам СКРУ-3 и ФГУП «УС-30», которые отвечали за безопасность работ в калийной шахте. Из-за нарушения правил проведения работ 22 декабря 2018 года на глубине 340 м погибли девять рабочих.

Четыре года в колонии-поселении получили начальник объекта и начальник участка СКРУ-3, горный мастер и бывший инженер по охране труда компании «УС-30». Ещё один горный мастер получил три года колонии-поселения.



22 декабря 2018 года в строящемся стволе шахты произошёл пожар, в результате которого погибли девять человек. На глубине 362 м началось возгорание. В этот момент под землёй находились сотрудники ФГУП «Управление строительства №30», проводившие строительные работы, восемь из них смогли быстро выбраться на поверхность. Девять рабочих остались под землёй и погибли. По данному факту следственным отделом по Соликамску СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности проведения строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, пожар мог возникнуть из-за проведения огневых работ вблизи горючей полиуретановой смолы. При этом, в нарушение действующих норм, при строительстве применялась запрещённая газосварка, а электросварка велась без специальных допусков и без контроля уполномоченных лиц.

Виновными в этом следствие считает пятерых сотрудников подрядной организации ФГУП «Управление строительства №30», которые допустили проведение данных работ: два горных мастера, начальники участка строительства и объекта шахтостроительного комплекса и инженер по охране труда.