Главу поселения оштрафовали за нарушение законодательства о закупках



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Главу Ашапского сельского поселения Ординского района признали виновным в нарушении законодательства о закупках. Основанием для этого стали материалы проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация поселения вовремя не оплатила муниципальные контракты. Задолженность перед контрагентами составляла почти 400 тыс. руб.

По итогам проверки прокурором в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

Постановлением УФАС глава поселения оштрафован на 30 тыс. руб.