Пермский край — в числе худших регионов по прогнозу динамики роста валового регионального продукта

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РБК совместно с Минэкономразвития РФ подготовило исследование по росту валового регионального продукта (ВРП) среди регионов России. Пермский край попал в ТОП-10 худших наряду с Челябинской областью, Хабаровским краем, Удмуртией, Бурятией, Курской и Владимирской областями, Красноярским краем, Костромской областью, Республикой Коми, ХМАО и Южно-Сахалинской областью.

В Прикамье рост ВРП оценивается в 1,6% за год. Худший регион — Южно-Сахалинская область с прогнозом «минус» 3,1%.



Максимально положительная динамика прогнозируется в Чукотском АО — 8,8%, и Иркусткой области — 8,7%.