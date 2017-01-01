«Стандартпарк»: частным и городским пространствам нужны системы поверхностного дренажа

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Городские территории с каждым годом меняются к лучшему, трансформируются представления о комфортной окружающей среде. За благоустройством территории, будь то просторный двор многоквартирного жилого комплекса или городской парк, стоят серьёзные проектные работы, связанные не только с внешним видом, но и, в первую очередь, с созданием различных инженерных коммуникаций.

Никто не умаляет роли архитекторов и ландшафтных дизайнеров, но комфорт начинается с простого — с чистых и сухих дорог и тротуаров. В компании «Стандартпарк» уверены, что частным и городским пространствам необходимы надёжные системы поверхностного дренажа. Здесь проектируют и создают качественные и доступные товары для отвода сточных вод и благоустройства территорий для частных и корпоративных нужд: www.standartpark.ru .

Продукты «Стандартпарка» меняют облик домов, дворов, улиц и городов к лучшему, помогая создавать не просто привлекательную, но по-настоящему комфортную среду.

Отвод дождевых и талых вод не должен являться второстепенной задачей в комплексе работ по благоустройству, ведь вода, как известно, камень точит: ежегодный ущерб городским хозяйствам от некачественной работы ливневой канализации исчисляется сотнями миллионов рублей.

Возможно, горожане «проглотят» очередную пробку, вызванную подтоплением дороги, и стерпят грязь и лужи перед своим домом, но проблема отвода воды принимает совершено иной масштаб, если речь идёт о подтоплении крупных инфраструктурных или социальных объектов. Просчёты с дренажом и ливневой канализацией (и их ненадлежащее состояние) чреваты серьёзным ущербом.

Standartpark работает в тесном взаимодействии с проектными организациями и архитектурными бюро, чтобы городские дворы, улицы, площади, дороги имели достойный внешний вид.

Компания является первым отечественным производителем систем поверхностного водоотвода, который служит для сбора дождевых и талых вод с дорожного покрытия и отвода их в ливневую канализацию.

Здесь предлагают все виды комплектующих, которыми должен быть оснащён современный водоотвод. Нормально функционирующая система отведения воды в разы увеличивает межремонтный срок эксплуатации здания и поверхностного покрытия.

Продукты компании использованы для отведения воды на Манежной площади, вдоль стен Кремля, при строительстве парка «Зарядье», футбольного стадиона в Туле, на железнодорожной станции Эсто-Садок в Краснодарском крае и на многих других объектах (см. раздел «Объекты» на standartpark.ru).

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