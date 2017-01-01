Зарплаты в Перми за год выросли в среднем на 7%

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Аналитики сайта avito.ru проанализировали рынок труда Перми по итогам третьего квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 33,2 тыс. руб., продемонстрировав годовой рост на 7%.

Самой высокооплачиваемой сферой в Перми оказалось строительство — среднемесячный оклад составил 41,1 тыс. руб. На втором месте — транспорт и логистика, где средняя зарплата составляет 39,8 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, сельское хозяйство» со средней зарплатой 29,3 тыс. руб. в месяц.



При этом в годовом эквиваленте максимально выросли зарплаты из категории «без опыта» — на 17,7%, достигнув показателя в 27,9 тыс. руб.



По уровню средней зарплаты Пермь заняла 17-ю строчку. Первое и второе места традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург (58,6 тыс. руб. и 48,5 тыс. руб. соответственно). Выше Перми по средней зарплате, например, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Тюмень, Казань, Воронеж, Омск. Из крупных городов Пермь обгоняет такие города,как Волгоград, Саратов и Ижевск.