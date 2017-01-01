«Молот-Прикамье» уступил в овертайме ХК «Ростов»

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В последнем матче гостевой серии пермский «Молот» уступил в овертайме ХК «Ростов». Причеё по ходу матча пермяки вели в счёте 1:3.

На старте первого периода темп задавал «Молот». Пермяки больше владели шайбой и вели игру без лишней суеты. Хозяева площадки «втянулись» ближе к 10-й минуте и довольно опасно атаковали ворота Шугаева.



Счёт же был открыт за 10 секунд до сирены: Владимир Королёв был более собран в борьбе на ростовском пятаке и смог добить шайбу в ворота — 1:0.

Начало второго периода было за хозяевами. Южане грамотно распорядились плюсами и минусами дальних скамеек и на 11:54 игрового отрезка сравняли счёт — 1:1.

Правда, пермякам для восстановления позиций понадобилась всего минута. Герман Грачёв завершил атаку, которую начали Георгий Маккаев и Артём Прохоров, — 1:2.

Спустя ещё 50 секунд Александр Сметанин делает счёт 1:3, успев на добивание. Причём в этой атаке ассистенты Валерий Васильев и Артур Чувиляев сделали всё для того, чтобы партнёр смог увеличить отрыв: бросок пришёлся по пустым воротам, и защитники и голкипер в этот момент оказались «отыгранными».

В третьем периоде пермяки совершают всего две ошибки. Но обе они оказались «критическими». Вначале «Ростов» реализует большинство, сокращая отрыв до одного гола, — 2:3. Затем «Молот» дарит шайбу в своей зоне, играя в большинстве, и хозяева принимают этот подарок, сравнивая счёт, — 3:3, переводя встречу в овертайм. И уже на последней минуте дополнительного периода хозяева «дожимают» гостей — 4:3.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Мы пропустили гол в большинстве — это вообще ни в какие рамки. Игрок, представитель КХЛ, делает передачу на свой пятак — в голове не укладывается!

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