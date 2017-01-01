«Парма» проиграла второй матч подряд

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл во втором туре Единой лиги ВТБ БК «Нижний Новгород» — 99:105.

Лучшим отрезком матча для пермяков стала вторая четверть, но после этого хозяева контролировали ход матча.

Лучшими в составе «Пармы» стали Арнетт Моултри (36 очков, плюс 10 подборов), Максим Григорьев (13 очков), Эйгирдас Жукаускас (11 очков), Адас Юшкевичус (11 очков), Марекс Мейерис (10 очков).

Пока «Парма» занимает 11-е из 13 мест в турнирной таблице. Следующий матч пройдёт в Перми в воскресенье, 13 октября, против прямого конкурента — БК «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30.