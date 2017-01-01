Руководитель СУ СКР вручил медаль учителю школы № 127

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Вчера, 3 октября, руководитель СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев по поручению председателя СКР вручил учителю начальных классов школы № 127 Перми Наталии Шагулиной медаль СКР «Доблесть и отвага».

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, педагог получил награду за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года. Напомним, во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов. Учитель встала на защиту детей и не позволила нападавшим убить учеников. Наталия Шагулина в попытке защитить детей приняла на себя основной удар, получила 17 ранений и была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Руководитель следственного управления поблагодарил Наталию Шагулину за её героические действия и заверил, что правоохранительные органы Прикамья и другие заинтересованные ведомства региона сделают все необходимое, чтобы избежать повторения страшных событий, произошедших в январе прошлого года в школе № 127.

Также отметим, что в 2018 году глава региона Максим Решетников наградил учительницу пермской школы №127 Наталью Шагулину медалью «За отвагу» «за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга». С инициативой наградить Наталью Шагулину медалью выступил губернатор Пермского края, указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.