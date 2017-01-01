«Молот-Прикамье» проиграл по буллитам «Динамо» из Санкт-Петербурга

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в очередном матче чемпионата ВХД на домашней арене уступил санкт-петербургскому «Динамо». Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1 (гол у пермяков забил Владимир Королёв). В серии буллитов лучше оказались гости. В итоге «Молот» взял в игре одно очко.

После 11 проведённых матчей «Молот-Прикамье» занимает 16-е место в турнирной таблице с 11 очками.



Далее пермяки проведут подряд три игры в гостях. Первая из них состоится 6 октября в Ростове с одноимённым клубом.

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