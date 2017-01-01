В Прикамье вновь откроют ресурсный центр по работе с семьями

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На создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями в проекте бюджета Пермского края на 2020-2022 годы предусмотрены расходы в сумме по 700 тыс. руб. ежегодно.

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что Центр будет заниматься обучением специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска, и находящимся на ранней стадии кризиса, а также повышением квалификации специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми.

Отметим, что одноименный Центр был создан в 2014 году на базе автономной некоммерческой организации «Региональный центр практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР» совместно с Министерством социального развития Пермского края. Краевой ресурсный центр по работе с семьями точно также занимался обучением специалистов. Однако, как сообщается на сайте «ВЕКТОРа», в 2016 году проект был закрыт.