Суд обязал правительство края установить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год

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Прокуратура Пермского края установила, что региональным правительством не утверждён стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Данная методика расчёта необходима для определения размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Однако указанные выплаты продолжались рассчитываться и начисляться по стандартам, принятым на 2018 год, что являлось незаконным.

По данному факту прокуратурой исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александру Шицину внесено представление, но неотложные меры по утверждению регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг правительством края не были приняты, отмечают в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура направила в суд административный иск о признании бездействия правительства незаконным и возложении обязанности утвердить соответствующий региональный стандарт на 2019 год.

Ленинский суд Перми удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме, исполнение решения взято на контроль.