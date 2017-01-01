Пермская команда получила грант на развитие умных решений

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Финал конкурса «Цифровой прорыв» войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон в мире. Он собрал в Казани свыше 3000 программистов и дизайнеров из разных регионов страны, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Больше всего участников заинтересовала тема партнёра мероприятия — компании «МегаФон»: над проектом в области ЖКХ работали 29 команд.

Возраст самого молодого участника «Цифрового прорыва» — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды, финалисты за два дня создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Победители в каждом из направлений получили от организаторов и партнёров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов. Отличилась на прорыве и команда Пермского края Genesis, которая набрала максимальное количество баллов от жюри в теме «Валидация документов в офлайн-режиме, AT Consulting».

Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон»:

— В России сосредоточены самые яркие «цифровые» таланты. Мы второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей «технологической песочнице». За это время через неё прошло более 1000 идей, 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Начиналось всё с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в «МегаФоне» или будут нашими компаниями-партнёрами.

«МегаФон» как генеральный партнёр конкурса предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором нужно было разработать приложение, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Эксперты оператора помогали ребятам, консультировали по темам больших данных, интернета вещей и управления проектами, а также провели мастер-класс по подготовке успешной презентации проектов. Лучший проект, по мнению жюри, в номинации реализовала команда Frozen Lab из Красноярского края.

Ещё три команды в треке «МегаФона» были отмечены дополнительными призами за отличную командную работу и самое креативное продуктовое решение.

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