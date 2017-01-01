РЖД оштрафовано за дефекты на переездах в Перми

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Пермской транспортной прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка. Надзорное ведомство проверяло исполнения ОАО «РЖД» законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании железнодорожных переездов, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В результате выездной проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД Управления МВД России по Перми установлено, что покрытие проезжей части некоторых железнодорожных переездов, расположенных в Перми, имеет существенные дефекты.

В этой связи по постановлению Пермского транспортного прокурора за неисполнение обязанности по содержанию железнодорожных переездов мировым судьёй судебного участка №2 Дзержинского судебного района Перми ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности железнодорожных переездов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сообщают в прокуратуре.