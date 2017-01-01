«Уралкалий» получил наивысшую оценку соответствия стандарту Protect & Sustain

Твитнуть Поделиться Поделиться

«Уралкалий» получил статус IFA Product Steward Excellence международного стандарта Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA). О достижении компании сообщает её пресс-служба.

Сертификат подтверждает превосходный уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и сбыта калийных удобрений, а также приверженность наилучшим практикам в вопросах безопасности производства и экологичности продукции. Сертификация «Уралкалия» на соответствие стандарту Protect & Sustain проводилась международными аудиторами по 113 вопросам различных аспектов деятельности предприятия. Сертификат выдан сроком на три года.

Уникальность стандарта Protect & Sustain заключается в том, что он объединяет в себе многие аспекты, отражеёные в системах менеджмента качества (стандарт ISO 9001), охраны труда (ISO 14001) и экологического менеджмента (OHSAS 18001), а также содержит требования технической спецификации RC14001, которая формулирует положения к системам менеджмента организаций, работающих в химической отрасли.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» внедряет и использует наилучшие мировые доступные практики на всех этапах производства, доставки и сбыта калийных удобрений. Мы уделяем повышенное внимание безопасности и экологичности всех производственных процессов. Сертификация на соответствие стандарту Protect & Sustain является важным свидетельством успешной реализации стратегии устойчивого развития компании.