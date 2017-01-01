Участники «Тёплого забега» преодолеют дистанцию на инвалидных колясках

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«Тёплый забег» пробегут подопечные «Дедморозим» и люди с инвалидностью. Наравне с другими участниками дети на инвалидных колясках преодолеют дистанцию 600 м, сообщают в фонде «Дедморозим».

Кроме того, для взрослых участников с инвалидностью предусмотрены специальные условия для покупки слотов. Подопечных фонда «Дедморозим» из интернатов для детей с инвалидностью вновь поддержит Пермское отделение ПАО Сбербанк.

Подопечные «Дедморозим» уже несколько лет становятся гостями всех событий фонда. Ребята на инвалидных колясках вместе с остальными участниками пробегут «Тёплый забег» в третий раз. Некоторые из них, почувствовав в себе силы преодолевать дистанции, в этом году стали участниками Пермского международного марафона.

Надежда Ли, директор фонда «Дедморозим», координатор проекта «Вернуть будущее»:

— Подопечный нашего проекта «Вернуть будущее» Василий Кардаков пришёл вторым в забеге на колясках на Пермском марафоне, и в этом есть прямая связь с «Тёплым забегом». И дело не только в том, что на Тёплых забегах Вася впервые попробовал свои силы. Но и в том, что забег прошлого года помог собрать средства на реализацию проекта «Вернуть будущее», благодаря которому Вася и еще 5 ребят с похожей судьбой в этом году переехали в Пермь, начали самостоятельную жизнь за пределами интернатов и теперь могут наравне с пермяками участвовать в событиях Пермского края.

Регистрация на «Тёплый забег» продолжается по ссылке. За первую неделю после старта регистрации раскуплено более 400 слотов. После 10 октября цена возрастёт, обращают внимание организаторы.

«Тёплый забег» — мероприятие, которое допускает комфортное участие людей всех возрастов и возможностей. В этом году для людей с инвалидностью в забеге предусмотрены слоты со скидкой 20%.