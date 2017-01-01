Директора пермского караоке-клуба «Сова» оштрафовали за продолжение работы заведения

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Мировой судья судебного участка Ленинского судебного района Перми рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО «Сова» и вынес решение о штрафе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Директор «Караоке-клуба ресторана «Сова» признана виновной по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).

Установлено, что подсудимая, «занимая указанную должность, заведомо зная о вступившем в законную силу решении суда о запрете эксплуатации «Караоке-клуба ресторана «Сова», будучи дважды предупреждённой об уголовной ответственности, работу заведения не приостановила. Несмотря на возложенные судебным решением обязанности по устранению требований пожарной безопасности, а также запрете эксплуатации объекта, подсудимая распорядилась о дальнейшей работе развлекательного учреждения, подвергая жизнь и здоровье посетителей реальной опасности».



Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к штрафу в размере 170 тыс. руб.