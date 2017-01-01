«Звезда» в четвёртый раз сыграла вничью и занимает девятое место

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Пермский футбольный клуб «Звезда» дома сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» — 1:1 — и после 12 проведённых туров в рамках ОЛИМП-первенства ПФЛ занимает девятое место в турнирной таблице.

Единственный гол за пермяков забил Евгений Тюкалов на 15-й минуте.



Следующим соперников пермяков станет екатеринбургский «Урал-2», расположившийся на четвёртой строчке в турнирной таблице.



Ближайший домашний матч состоится 13 октября с «Ладой».

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