Букмекеры не верят в победу «Пармы» над ЦСКА

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Букмекерские конторы считают призрачными шансы на победу пермского баскетбольного клуба «Парма» над столичным ЦСКА. Напомним, матч состоится сегодня в Москве и станет первым для «Пармы» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20.

Букмекеры fonbet и winline выставили коэффициент на победу пермяков — 16.0. То есть если «игрок» внесёт на победу «Пармы» 100 руб., то в случае сенсационной победы пермяков его выигрыш составит 1,6 тыс. руб.



Коэффициент на победу ЦСКА — 1.01. То есть при ставке в 100 руб. в случае победы «игрок» получит 101 руб., то есть выигрыш составит 1 руб.



Отметим, что ЦСКА уже сыграл один матч в лиге и сенсационно в гостях уступил прямому конкуренту «Пармы» — БК «Енисей».



В истории Единой лиги ВТБ «Парма» пока ни разу не побеждала «армейцев».