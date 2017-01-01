В Прикамье представителя застройщика осудят за вымогательство 75 млн руб.

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Перед судом предстанет представитель строительной компании, который обвиняется в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, обвиняемый был доверенным лицом АО «Стройтрансгаз», которое выиграло конкурс на строительство в Березниках многоквартирных жилых домов.

Мужчина требовал от субподрядчика ООО «Камстрой» 75 млн руб. якобы за то, что он помог заключить с ними договор субподряда. В случае отказа передать ему денежные средства обвиняемый угрожал не оплачивать заключённый контракт.

В результате представитель ООО «Камстрой» обратился в правоохранительные органы, и при получении денег вымогателя задержали.

Материалы уголовного дела после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будут направлены в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.