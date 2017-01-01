В Перми пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ»

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С 4 по 8 октября в Театре-Театре пройдёт Первый Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ». На одной площадке — девять театров из разных уголков страны, десятки ведущих экспертов театрального сообщества и тысячи гостей, сообщают организаторы.

Зрителей ждёт насыщенная программа: показы спектаклей из лонг-листа «Золотой маски», зрительские лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ», а также лекторий о современном театре, который ТТ организует совместно с просветительским проектом «Полная ложа».

Зрители увидят девять спектаклей, попавших в лонг-лист премии «Золотая маска», но не прошедших дальше.

Большой подарок «POST ФАКТ» всем любителям театра — зрительские обсуждения, которые будут организованы после просмотра спектаклей.

Модерировать обсуждения будет Олег Лоевский, арт-директор фестиваля «POST ФАКТ», театральный критик, эксперт «Золотой маски». В рамках конкурсной программы будет работать экспертное жюри, которое выберет лучшую работу большой и малой формы, и 8 октября на закрытии фестиваля будут объявлены два театра-победителя «POST ФАКТ».

Зрители смогут стать участниками лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ» и посетить бесплатные просветительские лекции о театре.

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