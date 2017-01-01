Депутаты Пермской городской думы проконтролировали благоустройство восьми дворов в своих округах

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Создание комфортной городской среды и, в частности, благоустройство дворов находится на особом контроле у депутатов Пермской городской думы.

При поддержке депутата Натальи Мельник во дворе дома на Комсомольском проспекте, 58 отремонтирована проезжая часть и тротуары. Это стало возможно благодаря проекту «Жильё и городская среда». В прошлом году у дома оборудована детская площадка.

Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы:

— Мы всегда принимаем заявки тех, кто правильно её оформил, где собрание жильцов приняло соответствующее решение, и работаем в первую очередь с теми, кто максимально учитывает всё. Самое актуальное, чтобы придомовая территория была удобна для прохода жильцов.

Также благоустроены дворы на ул. Народовольческой, 36, 37 и 39, ул. Чернышевского, 8 и Островского, 82.

Депутат по избирательному округу №3 Владимир Плотников проверил качество работ во дворах домов на ул. Пожарского, 17 и ул. Подлесной, 33. В этом году программа по благоустройству придомовых территорий помогла двору преобразиться: приведены в порядок пешеходные дорожки, парковочные карманы, установлены бордюрные камни, восстанавливают зелёную часть газонов. Депутат рассказал о планах по благоустройству сквера на ул. Куфонина.

Отслеживать ход ремонта дворов пермяки могут через сайт «Управляем вместе», с помощью которого органы власти оперативно и своевременно реагируют на возможные нарушения со стороны подрядных организаций.