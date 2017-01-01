«Парма» выиграла последний предсезонный матч

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» 25 сентября сыграл последний контрольный матч перед началом регулярного сезона. Соперником стал екатеринбургский «Уралмаш» — участник Суперлиги-1, пермяки победили со счётом 80:75.

Лучшими в составе «Пармы» стали Максим Григорьев (14 очков, 1 подбор, 1 передача),

Артём Забелин (13 очков, 4 подбора, 1 передача), Эйгирдас Жукаускас (13 очков, 3 подбора, 2 передачи) и Адас Юшкявичюс (12 очков, 4 подбора, 5 передач).

При этом из-за травм не приняли участие в игре Тони Карр, Александр Платунов и Глеб Шейко.

Первый матч Единой лиги ВТБ «Парма» проведёт в гостях 30 сентября. Соперник — московский ЦСКА.