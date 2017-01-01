В школе №136 подвели итоги месячника солидарности в борьбе с терроризмом

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 25 сентября, в пермской школе №136 им. полковника милиции Якова Абрамовича Вагина состоялось подведение итогов месячника солидарности в борьбе с терроризмом. О торжественном мероприятии сообщает сайт губернатора и правительства региона.

С приветственным словом обратился к курсантам министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов: «Наша страна оказалась в эпицентре двух мировых войн, отцы и деды видели голод и разруху. XXI век принёс новые испытания: это мировой терроризм. Но наш народ никто на колени не поставит. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб от рук террористов, чтим память героев, которые сделали всё, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины».

Месячник солидарности в борьбе с терроризмом проходит по всей стране. Народ вспоминает невинных детей, взрослых, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших в страшных трагедиях. Болью в сердцах людей отзывается память о Беслане, «Норд-Осте», взрывах в жилых домах и метро.

В школе №136 активно развивается патриотическое движение «Юнармии» среди детей и подростков Прикамья. Благодарственными письмами министра территориальной безопасности были отмечены педагоги, воспитывающие в подрастающем поколении духовность и патриотизм:

— многопрофильный молодёжный центр города Чайковского (руководитель — Людмила Беляева) за организацию мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также поддержку акции «Мы — против терроризма»;

— Нина Ивонина, руководитель подразделения допрофессиональной полицейской и военной подготовки школы №136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина за вклад в создание кадрового резерва силовых структур Российской Федерации и патриотическое и морально-нравственное воспитание будущих сотрудников правоохранительных органов.

Сладкие призы и почётные грамоты получили участники творческих конкурсов, посвящённых борьбе с терроризмом.

Торжественную клятву «Юнармии» сегодня принесли более двух десятков учащихся. Развёрнутая в фойе выставка оружия и снаряжения антитеррористических подразделений, рисунков антитеррористической тематики вызвала огромный интерес у школьников.





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