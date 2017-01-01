В Перми выдали разрешение на строительство многофункционального центра

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Департамент градостроительства и архитектуры администрации выдал застройщику ООО «ПРОСПЕКТ ПЕРМЬ» разрешение на строительство в границах ул. Монастырской, Петропавловской, Попова, Осинской многофункционального центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, разрешение пока выдано на первый этап строительства. В него войдут кинотеатр, детский развлекательный центр и подземный паркинг.

В дальнейшем, по замыслу проектировщиков, в этом квартале также появятся пятизвёздочный отель, кафе и рестораны.