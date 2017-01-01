Совет директоров «Метафракса» принял решение об индексации зарплат работников

Твитнуть Поделиться Поделиться

Совет директоров компании принял решение об увеличении зарплаты всех работников на 5% с 1 октября. В последний раз доходы работникам были проиндексированы с 1 января этого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Рашид Шакиров, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Метафракса»:

— Комплексная мотивация персонала — основа нашей кадровой политики. Руководством компании по итогам постоянного мониторинга уровня заработной платы в регионе и ситуации на рынке труда принято решение об увеличении зарплаты для всех категорий работников на 5% с 1 октября. Это стало возможным благодаря выполнению всех производственных и финансовых показателей.

«Метафракс» — социально-ориентированная компания, в которой уделяют пристальное внимание сохранению сложившихся традиций и развитию новых в области социальной, кадровой и молодёжной политики. Действующий коллективный договор гарантирует предоставление работникам и ветеранам компании широкого спектра льгот. Например, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска и единовременной материальной выплаты при вступлении в брак, рождении ребёнка в семье и в других случаях. Обеспечиваются особые условия и женщинам при выходе в отпуск по беременности и в период нахождения в отпуске по уходу за ребеёком в возрасте до трёх лет.

Социальный пакет компании и расходы на благотворительность ежегодно превышают 200 млн руб.