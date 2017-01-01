«Молот-Прикамье» крупно обыграл красноярский «Сокол»

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«Молот» всухую и с крупным счётом — 0:6 — обыграл красноярский «Сокол», уступая хозяевам площадки по всем статистическим компонентам.

Шайбы забросили Андрей Белозёров (2), Владимир Королёв, Иван Захарчук (2), Артур Чувиляев.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье» :

— Слава богу, что игра сложилась в нашу пользу. Нам приходилось терпеть. Глупо было рассчитывать, что мы надолго сохраним свежесть в этой поездке. И она, к сожалению, для нас складывалась не совсем удачно, хотя моментами мы демонстрировали неплохую игру. Но в других играх стечение обстоятельств было против нас: мы их проигрывали, и проигрывали с крупным счётом. Сегодня я могу сказать команде спасибо и поблагодарить нашего вратаря.

Следующий матч «Молот» проведёт на своей площадке 28 сентября. Соперник — «Динамо» из Твери.

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