«Парме» продлили субсидии из городского бюджета на три года

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Пермская городская дума одобрила выделение баскетбольному клубу «Парма» по 20 млн руб. в 2020—2022 годах.

Напомним, на августовской пленарке на этот год также было одобрено выделение субсидии «Парме» в размере 20 млн руб. Ранее на этот же год была одобрена субсидия в 60 млн руб.

Напомним, руководство клуба планирует привлечь на нынешний сезон из городского, краевого бюджетов, а также от спонсоров 300 млн руб.