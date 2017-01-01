В Прикамье на 18,4% выросли объемы выдачи кредитных карт

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С января по август 2019 года банки на территории Пермского края выдали 153,5 тыс. кредитных карт, это на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если исключить Москву и Московскую область, где традиционно больше всего выдают кредиток, то лидером стал Краснодарский край — 317,3 тыс. кредиток. Меньше всего кредитных карт выдано в Удмуртии — 86,8 тыс.

Всего по стране выдано более 8 млн кредиток (рост на 13,4%). При этом рост наблюдался во всех регионах, кроме Кемеровской области.



Эксперты НБКИ связывают увеличение этого вида кредитования тем, что он наиболее динамично развивающийся и востребованный за счет технологичности и удобства. А банки, в отличие, например, от потребительских кредитов, могут эффективно управлять кредитным риском с помощью лимита средств на кредитках.