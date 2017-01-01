«Звезда» завершила первый круг ПФЛ на восьмом месте

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Пермский футбольный клуб «Звезда» одержал вторую подряд победу в рамках 11-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ. На выезде пермяки одолели «Зенит-Ижевск», единственный гол забил Максим Лаук.

После этой, второй подряд, победы, «Звезда» поднялась с предпоследнего 11-го на 8-е место в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье».

Следующий матч состоится 29 сентября в Перми против команды «Акрон», занимающей третье место. Начало матча – в 17 часов.

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