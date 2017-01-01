С завтрашнего дня в Перми будет прекращено движение трамваев маршрута №3

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Фото: Константин Долгановский

В Перми с 21 сентября будет прекращено движение трамвайного маршрута №3. Это связано с началом строительства дороги «Переход улица Строителей — площадь Гайдара», сообщают в администрации Перми.

Взамен трамвайного маршрута №3 городские власти рассматривают возможность запуска на данном участке нового автобуса, который будет следовать до микрорайона Парковый.

Напомним, движение всех видов автомобильного транспорта по улице Трамвайной на участке от улицы Шпальной до улицы Желябова закрыто с 24 августа в связи с началом производственных работ на объекте. В рамках первого этапа будет реконструирована автомобильная дорога и уложены новые трамвайные пути.

На время проведения работ по реконструкции улицы Строителей будет приостановлена работа трамвайного депо «Красный октябрь». Выпуск подвижного состава на линию будет осуществляться из депо «Балатово». В связи с этим графики движения трамваев по маршрутам корректируются.