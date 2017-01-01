На пост главы Кудымкара претендуют девять человек

Твитнуть Поделиться Поделиться

Документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кудымкара подали девять кандидатов. Список кандидатов приводит «Коммерсант-Прикамье»

В списке, приводимом изданием, значатся действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин, безработная Татьяна Томилина, директор ОАО «Гостиница «Парма»» Сергей Лунегов, начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов и гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко.

Заседание конкурсной комиссии запланировано на 4 октября. По итогам комиссия представит на рассмотрение депутатов думы Кудымкара двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Главой территории станет кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства депутатов.