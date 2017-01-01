В Пермском крае число выданных потребкредитов снизилось на 5%

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На территории Пермского края в августе было выдано 28,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 5,1% меньше, чем в августе прошлого года (тогда было выдано 30 тыс.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объёмам выдачи Прикамье заняло 17-е место среди 30 исследованных регионов. Помимо Москвы и Московской области, где традиционно выдаётся больше всего потребкредитов, лидером по итогам августа стал Краснодарский край — 57,6 тыс. Меньше всего кредитов было выдано в Тульской области — 15,9 тыс.



При этом снижение динамики выданных потребкредитов зафиксировано во всей России — в среднем на 6,5%. Снизился и их объём — на 0,8%, до 286,81 млрд руб.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано со всё более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан всё более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов.