В Суксуне и Сиве избраны главы дум городских округов

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В двух новосозданных думах городских округов избраны председатели. Учредительные заседаний дум прошли сегодня, 19 сентября, в Суксуне и Сиве.

В Суксуне председателем думы избран Николай Коряков. 55-летнего «единоросса» поддержали все 15 депутатов новоизбранной думы.

В Сиве председателем думы избран 69-летний Владимир Сунцев. Его поддержали 14 из 15 избранных депутатов. Один народный избранник был против.