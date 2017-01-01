На «Липовой горе» дан старт акции «Чистая среда»

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми состоялся забег на экологической тропе особо охраняемой природной территории «Липовая гора». Мероприятие проведено с целью популяризации здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта, а также привлечения внимания общественности к проблеме загрязнения парковых и зелёных зон города бытовыми отходами, необходимости бережного и ответственного отношения к природе, напоминают в пресс-службе регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Акцию поддержали заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», председатель Пермской городской думы Юрий Уткин и член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» в Пермском крае Вячеслав Марков, а также «Молодая гвардия Единой России» и неравнодушные жители города. Участники состязались не только в скорости бега, но и в умении собрать как можно больше мусора.

Юрий Уткин, заместитель секретаря регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе:

— В прошлом году впервые организовали акцию по сбору мусора «Чистая среда», а в этом продолжили! Совмещение спорта и заботы об экологии привлекло в ряды участников пермскую молодёжь, так что выбор плоггинга в качестве формата проведения «Чистой среды» полностью себя оправдывает. Ещё один плюс — удалось объединить под эгидой акции представителей власти и бизнеса, общественные организации. Спасибо всем за поддержку, собрано полторы тонны мусора!

20 сентября с 15:00 до 17:00 неравнодушных к экологии бегунов ждут в парке «Счастье есть» Кировского района. В субботу, 21 сентября, с 14:00 до 16:00 акция пройдёт на экологической тропе в лесопарке «Верхняя Курья», в районе краевого перинатального центра. Время проведения акций может быть изменено в связи с погодными условиями.

Мероприятие организовано при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, «Молодой Гвардии», Пермской городской думы, Пермского городского отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы», Управления по экологии и природопользованию администрации и департамента культуры и молодёжной политики и департамента образования администрации Перми, Центрального парка развлечений имени Горького, Молодёжного парламента города Перми.