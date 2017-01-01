Законопроект о штрафах за НТО планируют внести на рассмотрение Законодательного собрания уже в октябре

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Законопроект мэра Перми о штрафах за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО) могут внести в Законодательное собрание Пермского края уже в октябре. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики.

В начале этой недели на сайте краевого минэка был опубликован новый вариант законопроекта о штрафах за незаконное размещение НТО. Внесение в него изменений, как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, связано с результатами публичного обсуждения прежней версии законопроекта.

В новой версии «были учтены предложения предпринимателей и экспертов, полученные в ходе предыдущих публичных консультаций по снижению штрафов и установлению административной ответственности в виде предупреждения».

Напомним, что в новом варианте законопроекта существенно снижены штрафы для юридических лиц. В нём также предлагается исключить из краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО. Там также предлагают ввести новую статью — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Формально городские власти Перми могли внести прежний вариант законопроекта в Законодательное собрание и без внесения в него изменений. Однако там приняли решение его доработать и снова вынести на публичное обсуждение.

Напомним, в июле глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с инициативой ввести новые штрафы за незаконное размещение НТО — предлагаемые изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». После публичного обсуждения проекта предприниматели и представители ТСЖ критиковали мэра за несвоевременность инициативы и требовали доработки проекта. Позднее городские власти скорректировали законопроект. В сентябре 2019 года краевой минэк выпустил заключение об оценке регулирующего воздействия, в котором содержались негативные оценки законопроекта. А предприниматели вновь обратились в суд об оспаривании ещё одной статьи краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которой, по их мнению, могут начать массово пользоваться чиновники в случае проигрыша властей в Верховном суде.