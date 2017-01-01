«Парме» будут выделять по 20 млн руб. ещё три года

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Думский комитет по социальной политике 17 сентября одобрил выделение баскетбольному клубу «Парма» по 20 млн руб. в 2021 и 2022 годах. Окончательное решение останется за депутатами гордумы на пленарном заседании 24 сентября.

Напомним, на августовской пленарке на этот год также было одобрено выделение субсидии «Парме» в размере 20 млн руб. Ранее на этот же год была одобрена субсидия в 60 млн руб.

Напомним, руководство клуба планирует привлечь на нынешний сезон из городского, краевого бюджетов, а также от спонсоров 280 млн руб.