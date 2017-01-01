УФАС пытается дисквалифицировать замглавы Индустриального района

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В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от Пермского УФАС о привлечении к административной ответственности экс-начальника департамента дорог и транспорта Перми Ильи Денисова. Антимонопольщики повторно требуют дисквалифицировать Илью Денисова, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В настоящее время Денисов исполняет обязанности замглавы администрации Индустриального района Перми.

Основанием для заявления от УФАС послужило то, что в апелляционной инстанции департамент дорог и транспорта не смог оспорить решение антимонопольной службы по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников.

Чиновника могут дисквалифицировать как минимум на шесть месяцев. А в случае если УФАС выиграет суд, то Илья Денисов не сможет продолжать муниципальную службу.