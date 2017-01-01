«Звезда» одержала домашнюю победу

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Пермский ФК «Звезда» одержал вторую победу в рамках ОЛИМП-первенства ПФЛ зоны Урала и Поволжья. На своём поле пермяки принимали ульяновскую «Волгу».

Гости первыми открыли счёт на 21-й минуте. Дубль Максима Лаука позволил «Звезде» выйти вперёд — 2:1. После этого вратарь «Звезды» Максим Шумайлов сумел парировать пенальти.

Победа не улучшила турнирного положения «Звезды»: пермский клуб остаётся на предпоследнем, 11-м, месте. Следующий матч пермяки проведут 21 сентября в Ижевске против местного «Зенита».

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