В библиотеке Пушкина пройдет круглый стол «Ныробский узник»

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С 20 по 22 сентября в Перми, Чердыни, Соликамске, Ныробе и Пянтеге пройдет цикл мероприятий «Ныробский узник», приуроченных к 417-летию с даты смерти боярина Михаила Никитича Романова.

В рамках программы проведения «Дней памяти боярина Михаила Никитича Романова» 20 сентября с 16:00 до 18:00 в Центральной городской библиотеке имени Пушкина состоится круглый стол «Ныробский узник. Святые и подвижники земли Чердынской». В обсуждении примут участие священнослужители, историки, краеведы, писатели и т.д.

Напомним, что по инициативе библиотеки №32 в 2007 году была восстановлена традиция ежегодного поминовения первого из рода Романовых, погибших на Пермской земле. Михаил Никитич Романов, дядя первого русского царя из династии Романовых, был сослан в деревню Ныробка (сегодня — поселок Ныроб), где был заточен в земляную темницу и погиб в конце лета 1601 года. На месте ямы-темницы была возведена часовня, а на месте первого погребения Михаила Никитича воздвигнут храм во имя Богоявления Господня. При Императоре Николае II была принята попытка прославления боярина Михаила Никитича Романова в лике святых, но ей помешали революция, арест и казнь царской семьи.

Отметим, что Пермский край трагически связан и с последним представителем правящей династии Романовых — Михаилом Александровичем Романовым, который был убит в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

Источник — пресс-служба администрации Перми