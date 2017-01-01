Прикамье заняло четвёртое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Федеральный деловой интернет-журнал об инвестициях, инновациях и финансах «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов страны за август 2019 года.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Как поясняют авторы рейтинга, с июля также были введены премиальные баллы за масштабность реализованного проекта и за попадание в номинацию «Лучшая новость дня».

Всего в рейтинг вошёл 81 регион. За месяц Пермский край поднялся в рейтинге на 13 позиций — с 17-го места (60 баллов) на 4-е (136 баллов). В основном рост произошёл благодаря запуску и реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ и инфраструктуры, промышленности и топливно-энергетического комплекса. Например, в раздел «Лучшая инвестновость дня» журнала «Инвест-Форсайт» в августе попала информация о том, что федеральный Фонд развития промышленности предоставит кредиты трём компаниям Прикамья — АО «Новомет-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «Завод «Синергия» — на общую сумму 278 млн руб. Также в раздел попала информация о строительстве в Прикамье новой газотурбинной электростанции «ЛУКОЙЛа» в Соликамском районе и новость о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести модернизацию Пермской ГРЭС и Пермской ТЭЦ-9 и на эти цели регион привлёк более 9 млрд руб.

Отметим, аналогичный скачок с 17-го на 4-е место рейтинга Прикамье уже совершало в марте-апреле 2019 года. Тогда наибольший вес сообщений об инвестициях в Прикамье также приходился на ЖКХ и инфраструктуру и промышленность. В мае Прикамье оказалось на 3-м месте рейтинга, в июне — на 5-м.

Источник — пресс-служба администрации губернатора