«Парма» проиграла «Шяуляю» семь очков

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» в очередном предсезонном контрольном матче уступил литовскому «Шяуляю» 102:109.

Самыми результативными в составе «Пармы» стали: Арнетт Моултри — 25 очков, 12 подборов, 4 передачи, и Адас Юшкявичюс — 21 очко, 3 подбора, 3 передачи.



16—17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, в котором «Парма» сыграет сначала с латвийским «Огре», а затем либо с «Автодором», либо с «Литкабелисом».