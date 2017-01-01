На сентябрьской «пленарке» ЗС не будут рассматривать законопроект о возврате прямых выборов глав

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Законопроект, внесённый в июле главами фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» о возврате прямых выборов глав муниципалитетов, планировалось обсудить на сентябрьской «пленарке». Но документ отправили на дополнительное рассмотрение, после того как он получил отрицательное заключение губернатора.

В заключении губернатора от 20 августа говорится, что существующий в Пермском крае способ избрания глав позволяет создать условия для замещения этой должности квалифицированными людьми, чей уровень и качество профподготовки позволяют справиться с возложенными на него задачами.

Кроме того, в документе говорится, что сейчас муниципалитеты несут минимальные расходы на организацию и проведение конкурсов по отбору кандидатов на должность глав муниципалитетов, а возвращение к прямым выборам приведёт к существенному увеличению расходов муниципальных бюджетов.