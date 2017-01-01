Мэрия Перми выставит на аукцион 26 участков

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Департамент земельных отношений администрации Перми анонсировал аукционы по аренде 26 муниципальных участков, расположенных во всех районах города, кроме Ленинского.

Это 18 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и восемь участков под коммерческие объекты. Вторая категория имеет разное назначение — от площадок для отдыха и объектов общественного питания до магазинов и объектов складского назначения.



Аукционы состоятся 26 сентября, 1 и 3 октября. Минимальный срок аренды земельных участков составляет три года.



Всего с мая по сентябрь этого года проведено 15 аукционов, на которых представлено 67 участков.