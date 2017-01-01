Прокуратура завела дело на руководителя муниципального учреждения

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Прокуратура Индустриального района Перми нашла нарушения в действиях руководства МКУ «Благоустройство Индустриального района». При определении начальной цены контракта на ремонт автомобильной дороги, по мнению прокуратуры, вместо проектно-сметного метода был применён расчёт рыночных цен.

Это привело к необоснованному увеличению цены контракта. В результате было заведено дело по ст. 7.29.3 КоАП РФ за нарушение в сфере закупок на директора МКУ «Благоустройство Индустриального района» Вадима Сабурова. По постановлению краевого минфина ему уже был выписан штраф в 10 тыс. руб.

Данная ситуация напрямую подрывает позиции главы района. Напомним, что в конце августа «Коммерсант-Прикамье» сообщал о том, что контракт главы Индустриального района Александра Иванова заканчивался 31 августа и был продлён руководством Перми только на один квартал, до конца года.